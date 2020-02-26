Вирус из Китая , 26 фев, 17:04
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Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля
Владимир Путин
Рабочая группа по обсуждению изменений в Конституцию предложила президенту России Владимиру Путину провести всенародное голосование о принятии поправок 22 апреля, передает корреспондент РБК.
Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас отметил, что этот день необходимо объявить выходным.
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