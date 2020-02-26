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МТС получит «золотой диапазон» для тестирования 5G в Москве

Путину предложили провести голосование о Конституции 22 апреля

ИТ-аудит — «таблетка» для бизнеса: от чего лечит и когда применять

Зеленский объяснил переговоры с экс-партнером Коломойского

Россия продлит ограничения на въезд из Китая до 1 апреля

В Греции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Голикова рекомендовала россиянам воздержаться от поездок в Италию

Голикова объявила о приостановке выдачи виз гражданам Ирана

Путин сообщил о 900 предложениях по поправкам в Конституцию

Путин поддержал идею закрепить в Конституции особое отношение к детям

Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Депутаты Петербурга выбрали нового детского омбудсмена

Построить город и внедрить сервис: главное в строительстве и недвижимости

Почему Bitcoin подорожает еще на 1000%