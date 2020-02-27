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Поправки в Конституцию ,  
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В Конституцию предложили внести право переноса органов власти из Москвы

Возможность размещать органы государственной власти в любом городе России предложили закрепить в Конституции Павел Крашенинников и Андрей Клишас
Андрей Клишас и Павел Крашенинников (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Расположение федеральных органов государственной власти не только в Москве, но и в других городах России предложили закрепить в Конституции. Соответствующие поправки внесли в комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений по изменению Конституции депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

«Предлагается внести положение о возможности размещения органов государственной власти в других городах, помимо столицы. Так, в ч. 2 ст. 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом», — сообщили РБК в пресс-службе Крашенинникова.

Кроме того, в Конституции предложили закрепить дополнительные ограничения для лиц, осуществляющих публичную власть (в том числе и для президента страны). Речь идет о запрете таким лицам хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Эти положения вносятся в п. «т» ст. 71, в ч. 3 ст. 77, ч. 5 ст. 78 и ст. 81.

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В середине февраля предложение размещать органы государственной власти в других городах комментировал президент Владимир Путин, сообщало агентство ТАСС. На встрече с главой заксобрания Приморского края Александром Роликом глава государства высказал мнение, что действующая Конституция уже содержит такую норму. «Но, если вы полагаете, что нужно в Конституции закрепить, наверное, тоже можно сделать. У нас Конституционный суд находится в Петербурге, мы хотим туда весь Верховный суд перенести. Именно для того, чтобы рассредоточить центральные органы власти, а судебную систему отделить от того большого потока денег, который в Москве крутится», — объяснил Путин.

Внести изменения в Конституцию президент Владимир Путин предложил, выступая с посланием Федеральному собранию. В частности, он рекомендовал закрепить роль и статус Госсовета, а также наделить Госдуму правом утверждать кандидатуры главы правительства, вице-премьеров и министров.

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После сбора всех предложений по поправкам в Конституцию 22 апреля состоится всероссийское голосование по ним. Этот выходной день будет оплачиваемым, однако дополнительные избирательные участки планируется открыть и на рабочих местах — зарегистрироваться на них можно будет через систему «Мобильный избиратель».

Авторы: Владислав Гордеев, Елизавета Антонова, Артем Филипенок
Теги: Конституция, Москва, Госдума
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