В Конституцию предложили внести право переноса органов власти из Москвы

Возможность размещать органы государственной власти в любом городе России предложили закрепить в Конституции Павел Крашенинников и Андрей Клишас

Андрей Клишас и Павел Крашенинников (Фото: Анна Исакова / ТАСС)

Расположение федеральных органов государственной власти не только в Москве, но и в других городах России предложили закрепить в Конституции. Соответствующие поправки внесли в комитет Государственной думы по государственному строительству и законодательству сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений по изменению Конституции депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

«Предлагается внести положение о возможности размещения органов государственной власти в других городах, помимо столицы. Так, в ч. 2 ст. 70 после слов о том, что столицей Российской Федерации является город Москва, указывается, что местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом», — сообщили РБК в пресс-службе Крашенинникова.

Кроме того, в Конституции предложили закрепить дополнительные ограничения для лиц, осуществляющих публичную власть (в том числе и для президента страны). Речь идет о запрете таким лицам хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Эти положения вносятся в п. «т» ст. 71, в ч. 3 ст. 77, ч. 5 ст. 78 и ст. 81.

В середине февраля предложение размещать органы государственной власти в других городах комментировал президент Владимир Путин, сообщало агентство ТАСС. На встрече с главой заксобрания Приморского края Александром Роликом глава государства высказал мнение, что действующая Конституция уже содержит такую норму. «Но, если вы полагаете, что нужно в Конституции закрепить, наверное, тоже можно сделать. У нас Конституционный суд находится в Петербурге, мы хотим туда весь Верховный суд перенести. Именно для того, чтобы рассредоточить центральные органы власти, а судебную систему отделить от того большого потока денег, который в Москве крутится», — объяснил Путин.