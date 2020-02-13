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Поправки в Конституцию ,  
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Путин предложил не прятать под сукно поступившие к Конституции поправки

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В рабочую группу поступило более 500 поправок в Конституцию, все их невозможно будет включить в основной закон, но они не должны попасть «под сукно». Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с рабочей группой, трансляцию ведет «Россия 24».

«Это [предложения] ни в коем случае не должны уйти куда-то там под сукно», — сказал он.

По его словам, все поправки невозможно будет включить в Конституцию. «Да и есть ли в этом необходимость, надо подумать, конечно. Но, безусловно, мы не должны ничего потерять из того, что нарабатывается рабочей группой», — отметил глава государства. По его словам, если что-то «не помещается» в Конституцию, это нужно учесть и «сформировать несколько кейсов». Президент предложил направить одну группу инициатив в Госдуму и Совфед, вторую — в регионы, а третью — в кабмин.

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«Чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан или предложения каких-то общественных организаций для того, чтобы учесть в своей работе для принятия подзаконных актов», — пояснил он.

Путин предложил внести изменения в Конституцию 15 января в ходе оглашения послания к Федеральному собранию. 20 января Госдума приняла законопроект об изменении основного закона в первом чтении.

Для подготовки пакета поправок в Конституцию была сформирована рабочая группа. Ко второму чтению она предложила добавить в проект ряд новых положений, в том числе закрепление за лицами, занимавшими пост президента России, права пожизненно входить в состав Совфеда. Кроме того, рабочая группа выступила с предложением увеличить президентскую квоту в верхней палате с 17 до 30 сенаторов. 

Теги: Конституция, поправки, Владимир Путин
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