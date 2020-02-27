Комитет Госдумы одобрил дату проведения голосования по Конституции

Заседание Комитета по государственному строительству и законодательству (Фото: duma.gov.ru)

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил внесение поправок в законопроект об изменении Конституции, которые касаются даты проведения общенародного голосования, передает корреспондент РБК.

Поправки внесли депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас — сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений по изменению Основного закона. В соответствии с ними голосование состоится в среду, 22 апреля, с 08:00 до 20:00 по местному времени. Этот день будет выходным.

Клишас, объясняя, почему для голосования решили выбрать именно эту дату, отмечал, что она находится между 19 апреля (окончанием православного поста) и 24 апреля (началом месяца Рамадан, священного у мусульман).

Как рассказывал РБК Крашенинников, в бюллетене примерная формулировка вопроса будет звучать следующим образом: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?» Участникам голосования предложат два варианта ответа.