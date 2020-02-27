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Вертолет МЧС продолжил поиски унесенных в море детей в Сочи

Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Вертолет МЧС со спасателями на борту продолжил поиски двух детей, унесенных 25 февраля в море во время шторма. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным пресс-службы, вертолет вылетел в 07:00 27 февраля. При этом поисковые работы на береговой линии продолжались всю ночь.

«Всего к поисковым работам от единой государственной системы привлекается более 260 человек от МЧС России, службы спасения, сотрудников полиции, представителей казачества и добровольцев», — добавил представитель главка.

МЧС показало видео поисков пропавших в Сочи мальчиков с вертолета
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В пресс-службе подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле МЧС.

Вечером 25 февраля двух мальчиков при попытке перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревское потоком воды унесло в море. Ситуация осложнилась пятибалльным штормом, из-за которого поиски детей были отложены. Утром 26 февраля к поисково-спасательной операции привлекли вертолет МЧС и катер, однако под вечер на море вновь поднялся шторм. из-за чего суда приостановили поиски. Спасатели обследовали более 50 км береговой линии, однако детей пока не нашли.

Глава СК России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата в Сочи для поиска пропавших мальчиков.
 

Теги: вертолет, МЧС, Сочи, дети, море, поиски, новости РБК
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