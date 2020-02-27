Вертолет МЧС продолжил поиски унесенных в море детей в Сочи

Фото: Александр Легкий / Global Look Press

Вертолет МЧС со спасателями на борту продолжил поиски двух детей, унесенных 25 февраля в море во время шторма. Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным пресс-службы, вертолет вылетел в 07:00 27 февраля. При этом поисковые работы на береговой линии продолжались всю ночь.

«Всего к поисковым работам от единой государственной системы привлекается более 260 человек от МЧС России, службы спасения, сотрудников полиции, представителей казачества и добровольцев», — добавил представитель главка.

В пресс-службе подчеркнули, что ситуация находится на особом контроле МЧС.