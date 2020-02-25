Двоих детей унесло в море во время шторма в Сочи

В Сочи спасатели ищут двух детей, которых унесло в море во время шторма. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Сообщение об инциденте поступило диспетчерам в 19:20 по местному времени (совпадает с московским). Два ребенка пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревское, когда потоком воды их унесло в море.

На месте происшествия работают сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, муниципальной службы спасения, полиции и скорой помощи: в общей сложности более 30 человек. В МЧС отмечают, что поиск в открытом море невозможен из-за шторма в 4-5 баллов.

Телеканал «РЕН ТВ» со ссылкой на очевидцев, сообщает, что двое мальчиков перебежали на островок с одной стороны реки. Им кричали, чтобы они уходили, так как были волны, но дети не услышали взрослых.

Когда дети хотели выбраться на берег, то один из них ушел по грудь в воду. Второй ребенок попытался его вытащить, но споткнулся, его накрыло волной и унесло в море. После этого очевидцы вызвали спасателей.