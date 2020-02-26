Вертолет МЧС привлекли к поискам унесенных в море детей в Сочи

Вертолет МЧС России в Сочи приступил к поискам двух детей, которых накануне унесло в море во время шторма. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

«Вылетел вертолет и вышел катер. Более 7 км территории обследовано», — уточнил представитель главка.

В пресс-службе добавили, что всего в поисково-спасательной операции задействованы более 200 человек, в том числе спасатели, сотрудники полиции, волонтеры, добровольцы, представители администрации муниципального образования, а также казаки.

Об инциденте стало известно вечером 25 февраля. Сообщалось, что дети пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревское, когда потоком воды их унесло в море. Из-за шторма в 4–5 баллов поиски в море были невозможны.