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На поиски пропавших в Сочи подростков направили криминалистов из Москвы

Александр Бастрыкин (Фото: sledcom.ru )

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства в Сочи для поиска пропавших во время шторма в Черном море подростков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что речь идет о двух мальчиках в возрасте 14 лет, которых унесло в море 25 февраля. По данным следствия, это произошло у устья реки Псезуапсе в поселке Лазаревском. Подростки переходили реку, оступились, после чего их унесло потоком воды.

Следователи управления СК России по Краснодарскому краю уже начали доследственную проверку этого происшествия, отмечается в сообщении.

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Мальчиков унесло в море 25 февраля, когда в Краснодарском крае действовало экстренное предупреждение МЧС из-за сильных осадков и ветра. В ведомстве предупреждали, что в реках региона может резко подняться уровень воды, и рекомендовали оставаться дома.

После сообщения о том, что мальчиков унесло в море, к месту происшествия направили 30 человек, включая спасателей МЧС, сотрудников полиции, скорой помощи и муниципальной службы спасения. При этом поиски были осложнены тем, что в море был шторм 4–5 баллов, сообщали в МЧС.

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Утром 26 февраля к поискам мальчиков привлекли вертолет и катер МЧС. Число участвующих в поисково-спасательной операции достигло 200 человек. Однако днем 26 февраля агентство «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС сообщило, что поиски в море временно остановили из-за плохой погоды. При этом работы продолжали на береговой линии.

По данным ТАСС, к вечеру 26 февраля спасатели обследовали 50 км береговой линии, однако детей пока не нашли.

Теги: Сочи, подростки, поиск
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