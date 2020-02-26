На поиски пропавших в Сочи подростков направили криминалистов из Москвы

Александр Бастрыкин (Фото: sledcom.ru )

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства в Сочи для поиска пропавших во время шторма в Черном море подростков. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что речь идет о двух мальчиках в возрасте 14 лет, которых унесло в море 25 февраля. По данным следствия, это произошло у устья реки Псезуапсе в поселке Лазаревском. Подростки переходили реку, оступились, после чего их унесло потоком воды.

Следователи управления СК России по Краснодарскому краю уже начали доследственную проверку этого происшествия, отмечается в сообщении.

Мальчиков унесло в море 25 февраля, когда в Краснодарском крае действовало экстренное предупреждение МЧС из-за сильных осадков и ветра. В ведомстве предупреждали, что в реках региона может резко подняться уровень воды, и рекомендовали оставаться дома.