МЧС показало видео поисков пропавших в Сочи мальчиков с вертолета

Видео: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

ГУ МЧС по Краснодарскому краю опубликовало видео, снятое с борта вертолета во время поисков двух детей в Сочи.

Накануне двух мальчиков потоком воды унесло в море, когда они пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревское. Поиски детей были осложнены из-за шторма на море и плохой погодой в регионе — сильного ветра и осадков.

На кадрах, снятых с вертолета МЧС, видно, как спасатели с вертолета изучают прибрежную зону в поселке Лазаревское. В районе поиска установилась солнечная погода, однако на море сильное волнение.

Как передает агентство «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС, суда приостановили поиски детей из-за ухудшения погодных условий. Тем не менее работы продолжаются по береговой линии, по данным на день 26 февраля спасатели обследовали более 24 км.