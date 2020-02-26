МЧС показало видео поисков пропавших в Сочи мальчиков с вертолета

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,52 (+0,6) Quote, 12:20
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 71,24 (+0,78) Quote, 12:20
Россия продлит ограничения на въезд из Китая до 1 апреля Общество, 16:50 В Греции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Общество, 16:46 Голикова рекомендовала россиянам воздержаться от поездок в Италию Общество, 16:46 Голикова объявила о приостановке выдачи виз гражданам Ирана Общество, 16:44 Путин сообщил о 900 предложениях по поправкам в Конституцию Политика, 16:43 Путин поддержал идею закрепить в Конституции особое отношение к детям Политика, 16:37 Россия ограничит авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса Общество, 16:36 Депутаты Петербурга выбрали нового детского омбудсмена Политика, 16:33 Построить город и внедрить сервис: главное в строительстве и недвижимости Pro, 16:31 Суд перевел под домашний арест экс-полицейского из дела Голунова Общество, 16:29 Видеодневник Берлинале: день шестой. Спецвыпуск Стиль, 16:28 Facebook ввел запрет на рекламу способов исцеления от коронавируса Общество, 16:23 СК попросил арестовать подозреваемых в подготовке нападения в Саратове Общество, 16:16 Мария Шарапова объявила о завершении карьеры Спорт, 16:16
Общество ,  
0 

МЧС показало видео поисков пропавших в Сочи мальчиков с вертолета

Видео: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

ГУ МЧС по Краснодарскому краю опубликовало видео, снятое с борта вертолета во время поисков двух детей в Сочи.

Накануне двух мальчиков потоком воды унесло в море, когда они пытались перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревское. Поиски детей были осложнены из-за шторма на море и плохой погодой в регионе — сильного ветра и осадков.

На кадрах, снятых с вертолета МЧС, видно, как спасатели с вертолета изучают прибрежную зону в поселке Лазаревское. В районе поиска установилась солнечная погода, однако на море сильное волнение.

Как передает агентство «Кубанские новости» со ссылкой на пресс-службу краевого МЧС, суда приостановили поиски детей из-за ухудшения погодных условий. Тем не менее работы продолжаются по береговой линии, по данным на день 26 февраля спасатели обследовали более 24 км.

Утром 26 февраля к поисково-спасательной операции привлекли вертолет МЧС и катер. Всего в поисках задействованы более 200 человек.

Теги: Сочи, море, дети, поиски, видео
Материалы по теме
Вертолет МЧС привлекли к поискам унесенных в море детей в Сочи
Общество
Двоих детей унесло в море во время шторма в Сочи
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter