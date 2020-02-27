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Трамп сообщил о «быстром» процессе создания вакцины от коронавируса

Процесс создания вакцины от нового типа коронавируса в США движется «быстро» и «очень хорошо», заявил американский президент Дональд Трамп. Он сообщил об этом на пресс-конференции в Белом доме, трансляцию вел Fox News.

Однако директор американского национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что вакцина будет готова к применению через год-полтора из-за задержек с ее разработкой, тестированием, производством и распространением.

На пресс-конференции Трамп также заявил, что уровень угрозы, связанной с распространением вируса, для граждан США минимален. «Благодаря всему, что мы сделали, риск для американского народа остается очень низким», — сказал американский президент.

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Ранее Фаучи сообщал, что испытания вакцины от коронавируса на людях начнутся через шесть недель. Он уточнил, что вакцину уже испытали на лабораторных мышах и она проявила иммуногенность — вызвала ответ иммунной системы. Фаучи также заявил, что вакцина может «не решить все проблемы с коронавирусом за пару месяцев», однако, по его словам, препарат станет мощным инструментом в борьбе с дальнейшим распространением заболевания.

Теги: Дональд Трамп, вакцина, коронавирус
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