В США назвали сроки испытания вакцины от коронавируса

Испытания на людях начнутся через полтора месяца. Вакцина уже была опробована на мышах и показала эффективность, заявил глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США

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Испытания на людях вакцины от коронавируса 2019-nCoV в США начнутся через шесть недель. Об этом заявил директор американского национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, сообщает CNBC.

По словам Фаучи, вакцина уже была испытана на лабораторных мышах и проявила иммуногенность — вызвала ответ иммунной системы. Врачи полагают, что лекарство сможет успешно бороться с китайским вирусом, и сейчас готовятся к согласованию нормативно-правовые вопросы, чтобы исследования могли продолжить уже на людях.

Фаучи также заявил, что вакцина может «не решить все проблемы с коронавирусом за пару месяцев». Однако он считает, что препарат станет мощным инструментом по борьбе с дальнейшим распространением заболевания.

Директор американского института не исключил, что коронавирус 2019-nCoV может оказаться сезонным и может сойти на нет в теплые месяцы, как грипп.