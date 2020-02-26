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В США назвали сроки испытания вакцины от коронавируса

Испытания на людях начнутся через полтора месяца. Вакцина уже была опробована на мышах и показала эффективность, заявил глава Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США
Фото: Frank Rumpenhorst / dpa / picture-alliance

Испытания на людях вакцины от коронавируса 2019-nCoV в США начнутся через шесть недель. Об этом заявил директор американского национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, сообщает CNBC.

По словам Фаучи, вакцина уже была испытана на лабораторных мышах и проявила иммуногенность — вызвала ответ иммунной системы. Врачи полагают, что лекарство сможет успешно бороться с китайским вирусом, и сейчас готовятся к согласованию нормативно-правовые вопросы, чтобы исследования могли продолжить уже на людях.

Фаучи также заявил, что вакцина может «не решить все проблемы с коронавирусом за пару месяцев». Однако он считает, что препарат станет мощным инструментом по борьбе с дальнейшим распространением заболевания.

Директор американского института не исключил, что коронавирус 2019-nCoV может оказаться сезонным и может сойти на нет в теплые месяцы, как грипп.

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Администрация президента Дональда Трампа 25 февраля запросила у конгресса $2,5 млрд на борьбу с вирусом. По словам пресс-секретаря административно-бюджетного управления Рейчел Сэммел, $1 млрд из этой суммы будет направлен на ускорение разработки вакцины, профилактические мероприятия и приобретение необходимого для борьбы с инфекцией оборудования.

После этого Трамп написал в Twitter, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем. Он отметил усердную работу медицинских центров США и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По данным китайской Национальной комиссии по здравоохранению, по всему миру количество зараженных коронавирусом 2019-nCoV превысило отметку в 80 тыс. человек. В пределах КНР зафиксировано 77 658 подтвержденных случаев. Эпидемия охватила 29 стран.

По подсчетам SCMP, погибшими от вызванных вирусом осложнений числятся 2711 человек. 2663 из них — в Китае. На втором месте по смертности — Иран (16 смертей). По 11 человек погибли в Южной Корее и Италии.

Автор: Михаил Котляр
Теги: коронавирус, США, вакцина
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