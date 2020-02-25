Трамп заявил о контроле над новым коронавирусом в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с новым коронавирусом в США находится под контролем. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Мы находимся в контакте со всеми заинтересованными странами», — сказал он.

Трамп отметил, что центры по контролю и профилактике заболеваний США и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работают «усердно и очень мудро». Президент заявил, что фондовый рынок также начинает выглядеть для него очень хорошо.

The Washington Post и Politico писали, что администрация Трампа планирует запросить у конгресса около $1 млрд из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы с коронавирусом. По данным Politico, эти средства должны пойти на лабораторные испытания и разработку вакцин.