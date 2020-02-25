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Трамп заявил о контроле над новым коронавирусом в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что ситуация с новым коронавирусом в США находится под контролем. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Мы находимся в контакте со всеми заинтересованными странами», — сказал он.

Трамп отметил, что центры по контролю и профилактике заболеваний США и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) работают «усердно и очень мудро». Президент заявил, что фондовый рынок также начинает выглядеть для него очень хорошо.

СМИ узнали о планах Трампа запросить $1 млрд на борьбу с коронавирусом
Политика

The Washington Post и Politico писали, что администрация Трампа планирует запросить у конгресса около $1 млрд из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы с коронавирусом. По данным Politico, эти средства должны пойти на лабораторные испытания и разработку вакцин.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус отмечал, что заболевание, вызванное новым типом коронавируса, обладает потенциалом пандемии. По его словам, пока ситуация не достигла такого уровня.

Вспышка нового коронавируса произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. По данным ВОЗ на 24 февраля, в мире зафиксировали более 79 тыс. случаев заражения, из которых в КНР — более 77,2 тыс. В организации сообщили, что в Китае от заболевания умерли 2595 человек, а за пределами страны — 23 человека.

Теги: США, коронавирус, Дональд Трамп
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