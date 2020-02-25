СМИ узнали о планах Трампа запросить $1 млрд на борьбу с коронавирусом

С соответствующим запросом Белый дом может обратиться в конгресс на этой неделе. Эти средства планируется направить на разработку вакцин и лабораторные испытания, сообщают СМИ

Дональд Трамп (Фото: David Zalubowski / AP)

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена запросить у конгресса около $1 млрд из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом пишут The Washington Post и Politico со ссылкой на неназванных лиц, знакомых с планами Белого дома.

Как отмечает WP, соответствующий запрос должен быть направлен в конгресс в ближайшие дни. «Детали пока согласовываются», — говорится в материале.

По данным Politico, эти средства администрация США намерена направить на разработку вакцин и лабораторные испытания.

Представитель Белого дома подтвердил агентству Reuters эту информацию, однако отметил, что точная сумма пока не определена. Он добавил, что запрос в адрес законодателей может быть направлен на этой неделе.