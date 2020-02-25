Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
В Италии матч Лиги Европы пройдет без зрителей из-за нового коронавируса Спорт, 02:58 «Ливерпуль» повторил рекорд по числу домашних побед подряд в чемпионате Спорт, 02:32 США, Канада и Норвегия проведут наблюдательный полет над Россией Политика, 02:23 СМИ узнали о планах Трампа запросить $1 млрд на борьбу с коронавирусом Политика, 02:11 Вдова Коби Брайанта подала в суд на владельцев разбившегося вертолета Спорт, 02:05 Лавров обсудил с генсеком ООН ситуацию в Сирии Политика, 01:54 Рабочий погиб при обрушении лестничного марша в строящемся доме в Ижевске Общество, 01:37 В семье хоккеиста Овечкина появится второй ребенок Спорт, 01:19 Депутат от партии Зеленского предложил пересмотреть закон о госязыке Общество, 01:06 В США потребовали ввести санкции за «вмешательство» России в выборы-2020 Политика, 00:49 В Белом доме назвали ложью сообщения о вмешательстве России в выборы Политика, 00:46 Церемония прощания с Коби Брайантом. Фоторепортаж Спорт, 00:28  Генпрокуратура открыла дело после наезда на толпу в немецком Фолькмарзене Общество, 00:20 Как власти оценили состояние рынка концессий в России Pro, 00:00
Вирус из Китая ,  
0 

СМИ узнали о планах Трампа запросить $1 млрд на борьбу с коронавирусом

С соответствующим запросом Белый дом может обратиться в конгресс на этой неделе. Эти средства планируется направить на разработку вакцин и лабораторные испытания, сообщают СМИ
Дональд Трамп (Фото: David Zalubowski / AP)

Администрация американского президента Дональда Трампа намерена запросить у конгресса около $1 млрд из фонда помощи в чрезвычайной ситуации для борьбы со вспышкой коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом пишут The Washington Post и Politico со ссылкой на неназванных лиц, знакомых с планами Белого дома.

Как отмечает WP, соответствующий запрос должен быть направлен в конгресс в ближайшие дни. «Детали пока согласовываются», — говорится в материале.

По данным Politico, эти средства администрация США намерена направить на разработку вакцин и лабораторные испытания.

Представитель Белого дома подтвердил агентству Reuters эту информацию, однако отметил, что точная сумма пока не определена. Он добавил, что запрос в адрес законодателей может быть направлен на этой неделе.

WP узнала о реакции Трампа на возвращение в США заболевших коронавирусом
Общество

Вспышка нового коронавируса, получившего название 2019-nCoV, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По последним данным, количество летальных исходов достигло 2522 случаев, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 79 тыс. человек.

За пределами Китая случаи заражения были выявлены в более чем 25 странах, включая США. По состоянию на 24 февраля в Штатах вирус обнаружили у 14 приезжих. На территории страны отмечено два случая передачи вируса от человека к человеку. Помимо этого 36 американцев с круизного лайнера Diamond Princess и трое из Уханя были эвакуированы в США уже заболевшими и помещены в карантин. Всего проверку на коронавирус прошли 425 американцев.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дональд Трамп, Белый дом, конгресс, коронавирус
Материалы по теме
ВОЗ увидела потенциал пандемии во вспышке коронавируса
Общество
ЕС выделит €232 млн на борьбу с коронавирусом
Экономика
Европейские индексы просели максимально с 2016 года из-за коронавируса
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter