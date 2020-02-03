Россия решила приостановить чартерные полеты в Китай

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 63,91 (+0,77) Quote, 12:12
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 70,79 (+1,19) Quote, 12:12
Фигуранта дела об обрушении в Новосибирске отправили под домашний арест Общество, 16:51 В Китае зараженная коронавирусом женщина родила здорового ребенка Общество, 16:47 В кабмине не нашли оснований для новых ограничений из-за коронавируса Общество, 16:38 «Ростов» продлил на пять лет контракт с тренером Карпиным Спорт, 16:33 Эксперты оценили предложение МВД ввести новые коды для автономеров Общество, 16:32 Умер сказавший фразу «четверых бы пристрелил» глава района Карелии Общество, 16:31 Louis Vuitton открыл свои первые кафе и ресторан Стиль, 16:28 Казенная сила: когда институциональные инвесторы вернутся на рынок Мнение, 16:28 СМИ сообщили об отмене совместного патрулирования России и Турции в Сирии Политика, 16:21 Сделка с дьяволом: какие стартапы не нужны корпорациям Pro, 16:18 Mastercard раскрыла причины отказа от разработки криптовалюты Facebook Крипто, 16:12 «Исламское государство» взяло ответственность за нападение в Лондоне Общество, 16:10 Россия решила приостановить чартерные полеты в Китай Общество, 16:02 Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов попался на допинге Спорт, 16:01
Вирус из Китая ,  
0 

Россия решила приостановить чартерные полеты в Китай

Чартерные перелеты между Россией и Китаем решено приостановить, однако полностью закрывать авиасообщение не планируется — из Шереметьево по-прежнему можно будет улететь в Китай и вернуться обратно рейсами «Аэрофлота»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Чартерные рейсы, осуществляемые авиаперевозчиками между Россией и Китаем, будут приостановлены с 14 февраля. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Те чартерные рейсы, которые возвращают наших граждан из КНР в РФ, мы бы хотели остановить 14-го числа. Обращались к нашим гражданам, которые находятся в КНР, чтобы они приняли ответственное решение по возвращению в РФ. Делается это исключительно из [соображений] сохранения здоровья этих граждан», — пояснила Голикова (цитата по ТАСС).

Из России депортируют зараженных коронавирусом иностранцев
Общество

31 января было принято решение о приостановке выполнения большинства регулярных авиарейсов между аэропортами России и Китая. Перелеты из Москвы в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг было разрешено продолжить только «Аэрофлоту» и четырем китайским авиакомпаниям, при этом для приема таких рейсов был выделен терминал F в Шереметьево.

По словам Голиковой, данные регулярные авиарейсы будут выполняться и дальше, оснований для полного закрытия авиасообщения с Китаем власти России не видят.

2 февраля российские власти приняли решение о полной приостановке пассажирского железнодорожного сообщения с Китаем.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Татьяна Голикова
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter