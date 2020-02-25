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Рада опубликовала законопроект о выступлениях депутатов на русском языке

В работе Верховной рады Украины должно быть разрешено использование русского и других языков национальных меньшинств. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту об изменениях в регламент работы Рады. Пакет документов с текстом законопроекта и пояснительной запиской к нему опубликован на сайте украинского парламента.

«В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», говорится в записке к законопроекту.

Соответствующее ограничение введено ст. 2 регламента Рады. В ней говорится, что языком работы Верховной рады является государственный язык Украины.

Необходимо разрешить использование языков нацменьшинств для всех видов выступлений на пленарных заседаниях Рады, а также на парламентских слушаниях и в работе органов парламента, считают авторы инициативы. В случае необходимости парламент должен обеспечить перевод с языков национальных меньшинств Украины на государственный язык и наоборот, отмечается в документе.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от фракций «Слуга народа» Максим Бужанский и «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.

Бужанский говорил, что внес инициативу об отмене закона о госязыке еще в декабре прошлого года. Депутат отмечал, что запрет на использование языков нацменьшинств «не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка» и дискриминирует носителей других языков, в первую очередь русского.

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Закон о единственном государственном языке на Украине вступил в силу летом 2019 года. После этого все государственные органы и общественные организации под угрозой юридической ответственности должны были использовать только украинский язык.

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Теги: русский язык, законопроект, Верховная рада Украины
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