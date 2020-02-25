Рада опубликовала законопроект о выступлениях депутатов на русском языке

В работе Верховной рады Украины должно быть разрешено использование русского и других языков национальных меньшинств. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту об изменениях в регламент работы Рады. Пакет документов с текстом законопроекта и пояснительной запиской к нему опубликован на сайте украинского парламента.

«В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины», говорится в записке к законопроекту.

Соответствующее ограничение введено ст. 2 регламента Рады. В ней говорится, что языком работы Верховной рады является государственный язык Украины.

Необходимо разрешить использование языков нацменьшинств для всех видов выступлений на пленарных заседаниях Рады, а также на парламентских слушаниях и в работе органов парламента, считают авторы инициативы. В случае необходимости парламент должен обеспечить перевод с языков национальных меньшинств Украины на государственный язык и наоборот, отмечается в документе.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты от фракций «Слуга народа» Максим Бужанский и «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин.