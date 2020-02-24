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Посол Китая в России заявил о разработанной в КНР вакцине от коронавируса

Чжан Ханьхуэй (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС )

Китайские специалисты разработали вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса. Об этом заявил журналистам посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, передает ТАСС.

По словам посла, китайские ученые дали трехмерное описание коронавируса, что является хорошим основанием для разработки вакцины. «В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительные результаты, нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки», — отметил он.

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В середине февраля некоторые вакцины от коронавируса начали тестировать на животных, сообщил ранее директор биологического центра Национального комитета по здравоохранению КНР Чжан Синьминь. Клинические испытания вакцины на людях могут начаться не ранее апреля, заявил в свою очередь замглавы Национального комитета по здравоохранению Цзэн Исинь.

По словам директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумии Сваминатан, первые тестирования вакцины против коронавируса на людях начнутся через четыре-пять месяцев. Она отметила, что сейчас разрабатываются несколько вакцин, из них для тестирования выберут одну или две.

Теги: коронавирус, вакцина, Китай
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