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Глава Минздрава назвал сроки разработки вакцины против коронавируса

Михаил Мурашко (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Разработка вакцины от коронавирусной инфекции нового типа 2019-nCoV, вспышка которого была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухань, займет от восьми до десяти месяцев. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

По его словам, создание вакцины от вируса требует «большого промежутка времени». «Вакцина разрабатывается в среднем не менее чем восемь-десять месяцев, это только начальная стадия, без клинических испытаний», — сказал он.

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Ранее замглавы Минздрава Сергей Краевой сообщал, что процесс создания вакцины может занять от двух до пяти месяцев, однако для этого нужен «живой нативный вирус». «У нас, к сожалению, в настоящий момент его нет», — сказал он. Вице-премьер правительства Татьяна Голикова сообщала, что на сегодняшний день невозможно выделить штамм у зараженных коронавирусом в России, поскольку «у них легкая форма».   

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин регулярно получает всю информацию о ситуации с коронавирусом, а работа властей и компаний по защите россиян от распространения новой инфекции «ведется системно и обширно как по географии, так и содержательно». В Кремле уточнили, что в стране создан «целый механизм предотвращения проникновения вируса в страну». «Здесь имеется в виду научная работа в плане разработки вакцины, ее моделирования», — сказал Песков.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных в 24 странах по всему миру превысило 24,5 тыс. человек, умерли 492. В России два случая заболевания коронавирусом обнаружили у граждан КНР в Тюменской области и Забайкальском крае.   

Теги: коронавирус, Минздрав, вакцина
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