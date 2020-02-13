В ВОЗ назвали сроки тестирования вакцины от коронавируса

Первые тестирования вакцины против коронавируса COVID-19 на людях начнутся через четыре-пять месяцев. Об этом заявила главный исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан, пишет Listin Diario.

По ее словам, сейчас уже разрабатываются несколько вакцин от нового вируса. «Одна или две из них будут выбраны для тестирования примерно через четыре или пять месяцев», — сказала Сваминатан.

При этом непосредственно к применению вакцины можно будет перейти примерно через год-полтора.

Как отметила Сваминатан, ученым предстоит выяснить еще множество аспектов коронавируса: его источник и характер передачи людям, влияние на вирус окружающей среды, эффективность карантинов и других ограничительных мер.