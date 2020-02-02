Глава МИД Эстонии обвинил Россию в фальсификации истории

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Россия фальсифицирует историю. Об этом пишет ERR. Выступая в Тарту на мероприятии по случаю Тартуского мирного договора, Рейнсалу напомнил о том, что этот договор действителен из-за принципа правовой преемственности.

«Фальсификация истории Россией, отрицающей аннексию Эстонии, означает оправдывание политики сфер влияния и политики насилия со стороны тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это», — заявил министр.

В 1920 году РСФСР и Эстония заключили Тартуский мирный договор, в соответствии с которым некоторые территории Псковской и Ленинградской областей вошли в состав прибалтийской страны. После освобождения Эстонской ССР от нацистских войск во время Великой Отечественной войны земли были возвращены в состав РСФСР.

В 1991 году совет Эстонской Республики объявил все пересмотры госграницы после Тартуского договора «юридически ничтожными». В 2005 году страны решили вопрос с госграницей, а в 2014 году главы МИД России и Эстонии подписали соответствующий договор, который должен быть ратифицирован. Однако представители консервативной партии Эстонии выступают против этого документа, настаивая на пересмотре границы в соответствии с Тартуским договором.