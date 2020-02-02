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Политика ,  
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Глава МИД Эстонии обвинил Россию в фальсификации истории

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Россия фальсифицирует историю. Об этом пишет ERR. Выступая в Тарту на мероприятии по случаю Тартуского мирного договора, Рейнсалу напомнил о том, что этот договор действителен из-за принципа правовой преемственности.

«Фальсификация истории Россией, отрицающей аннексию Эстонии, означает оправдывание политики сфер влияния и политики насилия со стороны тоталитарных режимов, и Эстонская Республика осуждает это», — заявил министр.

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В 1920 году РСФСР и Эстония заключили Тартуский мирный договор, в соответствии с которым некоторые территории Псковской и Ленинградской областей вошли в состав прибалтийской страны. После освобождения Эстонской ССР от нацистских войск во время Великой Отечественной войны земли были возвращены в состав РСФСР.

В 1991 году совет Эстонской Республики объявил все пересмотры госграницы после Тартуского договора «юридически ничтожными». В 2005 году страны решили вопрос с госграницей, а в 2014 году главы МИД России и Эстонии подписали соответствующий договор, который должен быть ратифицирован. Однако представители консервативной партии Эстонии выступают против этого документа, настаивая на пересмотре границы в соответствии с Тартуским договором.

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В январе 2020 года спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что правящая коалиция не собирается ратифицировать договор 2014 года. Он утверждает, что Россия аннексировала 5% территории Эстонии, которые должна вернуть. После этого заявления пресс-служба Рийгикогу опубликовала сообщение, в котором сообщила, что слова Пыллуааса являются его личным мнением, а не позицией парламента.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова на брифинге сообщила, что Тартуский договор принадлежит истории и не действует. По ее словам, он не значится в реестре международных договоров. Захарова заявила, что в 1940 году Эстония вошла в состав СССР и перестала существовать как субъект международного права. Следовательно, и Тартуский договор утратил силу.

Теги: Эстония, Россия, граница
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Власти Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией
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