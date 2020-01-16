Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 61,57 (+0,14) Quote, 13:12
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 68,66 (+0,28) Quote, 13:12
«РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции Финансы, 20:02 МИД Германии сообщил о готовности Хафтара соблюдать перемирие в Ливии Политика, 19:57 Мартен Фуркад выиграл третью гонку подряд в Кубке мира по биатлону Спорт, 19:51 Путин пообещал не менять первую и вторую главы Конституции Политика, 19:41 Зеленский на два года понизил возраст срочного призыва в армию Политика, 19:28 Рада одобрила возвращение Украины к работе в ПАСЕ Политика, 19:28 Пилот «КамАЗ-мастера» упрочил лидерство в общем зачете ралли «Дакар» Спорт, 19:28 Пять стран потребовали от Ирана компенсаций семьям жертв крушения Boeing Общество, 19:26 Сейм Латвии потребовал от властей России отказаться от искажения истории Политика, 19:24 Опубликовано видео с места экстренной посадки SSJ100 в Домодедово Общество, 19:21 Порошенко увидел в послании Путина угрозу для Украины Политика, 19:18 Мишустин встретится с Медведевым 17 января Политика, 18:57 СК начал проверку из-за экстренной посадки SSJ100 в Домодедово Общество, 18:53 Россия и США провели консультации по стратегической безопасности Политика, 18:42
Политика ,  
0 

Сейм Латвии потребовал от властей России отказаться от искажения истории

В принятом парламентом Латвии заявлении международное сообщество просят выступить против попыток России переписать историю Второй мировой войны и оправдать оккупацию страны
Советские войска вступают в Ригу, 1940 год (Фото: Wikimedia Commons)

Сейм Латвии принял заявление, посвященное 80-летию аннексии республики Советским Союзом (Латвия была включена в состав СССР на правах союзной республики летом 1940 года. — РБК) и подчеркивающее неприемлемость попыток российских властей оправдать нарушение СССР суверенитета других государств.

«Во имя памяти жертв тоталитаризма и общего будущего Европы Латвия будет и впредь вносить вклад в объяснение истории, привлекая внимание международного сообщества к попыткам пересмотреть историю Второй мировой войны и оправдать акты агрессии», — говорится в заявлении за подписью председателя сейма Инары Мурниеце, опубликованном на сайте парламента.

В документе подчеркивается, что в 1940 году СССР оккупировал Латвию, а затем аннексировал ее, затем последовали массовые репрессии, в том числе депортация латышей, аресты и казни. Авторы заявления отмечают также, что после разгрома нацистской Германии Латвия — в отличие от стран Западной Европы — не получила свободу, а вновь была оккупирована Советским Союзом.

В связи с этим сейм призвал власти России, как правопреемницы СССР, признать факт оккупации и незаконной аннексии Латвии и отказаться от политически мотивированного искажения истории. Одновременно с этим парламентарии обратились к международному сообществу с призывом выступить против попыток России переписать историю Второй мировой войны.

Путин трижды за неделю осудил резолюцию Европарламента. Что важно знать
Политика

В сентябре 2019 года Европарламент принял приуроченную к 80-летию начала Второй мировой войны резолюцию, в которой ответственность за ее начало была возложена на СССР и Третий рейх, подписавшие пакт Молотова — Риббентропа и секретные протоколы к нему. В январе 2019 года сейм Польши обвинил российские власти в попытках манипулирования историей, при этом в принятой сеймом резолюции отмечалось, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за начало Второй мировой войны.

Российские власти неоднократно выступали против принимаемых в Европе документов, возлагающих ответственность за начало Второй мировой войны на СССР. Так, президент России Владимир Путин называл резолюцию Европарламента бредом и беспардонной ложью, а официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что в польском сейме идеология победила правду.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Латвия, сейм
Материалы по теме
Сейм Польши уравнял ответственность СССР и Германии за начало войны
Политика
Путин трижды за неделю осудил резолюцию Европарламента. Что важно знать
Политика
Путин назвал бредом резолюцию Европарламента о Второй мировой войне
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter