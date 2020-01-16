Сейм Латвии потребовал от властей России отказаться от искажения истории

В принятом парламентом Латвии заявлении международное сообщество просят выступить против попыток России переписать историю Второй мировой войны и оправдать оккупацию страны

Советские войска вступают в Ригу, 1940 год (Фото: Wikimedia Commons)

Сейм Латвии принял заявление, посвященное 80-летию аннексии республики Советским Союзом (Латвия была включена в состав СССР на правах союзной республики летом 1940 года. — РБК) и подчеркивающее неприемлемость попыток российских властей оправдать нарушение СССР суверенитета других государств.

«Во имя памяти жертв тоталитаризма и общего будущего Европы Латвия будет и впредь вносить вклад в объяснение истории, привлекая внимание международного сообщества к попыткам пересмотреть историю Второй мировой войны и оправдать акты агрессии», — говорится в заявлении за подписью председателя сейма Инары Мурниеце, опубликованном на сайте парламента.

В документе подчеркивается, что в 1940 году СССР оккупировал Латвию, а затем аннексировал ее, затем последовали массовые репрессии, в том числе депортация латышей, аресты и казни. Авторы заявления отмечают также, что после разгрома нацистской Германии Латвия — в отличие от стран Западной Европы — не получила свободу, а вновь была оккупирована Советским Союзом.

В связи с этим сейм призвал власти России, как правопреемницы СССР, признать факт оккупации и незаконной аннексии Латвии и отказаться от политически мотивированного искажения истории. Одновременно с этим парламентарии обратились к международному сообществу с призывом выступить против попыток России переписать историю Второй мировой войны.