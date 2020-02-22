Турция пригрозила «решительными действиями» в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Действия Анкары в Сирии и Ливии отвечают требованиям национальных интересов государства. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе церемонии открытия автомагистрали в Измире, сообщает издание SoL Haber.

«Действия Турции в Сирии и Ливии — это не авантюра, а требование национальных интересов страны», — сказал турецкий лидер.

В случае если Турция откажется от борьбы за свои интересы в Сирии, Ливии и в Восточном Средиземноморье, уже завтра страна будет «пожинать тяжелые плоды своих ошибок», отметил Эрдоган. Он также сообщил, что по итогам состоявшихся переговоров с президентом России Владимиром Путиным, лидером Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель «была определена «дорожная карта» действий по Идлибу». Эрдоган заявил, что Турция предпримет более решительные шаги по Сирии.

Телефонный разговор Эрдогана и Путина состоялся накануне по инициативе турецкой стороны. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили обострение ситуации в Идлибе. В частности, турецкий президент указал Путину на необходимость максимальной сдержанности правительственными войсками Башара Асада в конфликте. Также Эрдоган счел необходимым предотвращение гуманитарной катастрофы в Идлибе. Участники разговора выразили приверженность достигнутым на переговорах в Сочи договоренностям по Сирии и обсудили ситуацию в Ливии.

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после артобстрела 10 февраля турецкого поста в районе сирийского города Тафтаназ, в результате чего погибли пять турецких военных. После этого Турция нанесла ответный удар по 115 целям в расположении сирийской армии.

20 февраля поддерживаемая Турцией сирийская оппозиция начала наступление против сирийских правительственных сил. ВС Турции при поддержке артиллерии прорвали оборону сирийской армии. Затем по позициям террористов на севере Сирии удары нанесла группировка бомбардировщиков Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

По данным Минобороны Турции, в результате авиаударов погибли двое турецких военных, еще пятеро пострадали. При этом кто именно нанес удар, в ведомстве не уточнили. В российском Минобороны заверили, что удар наносился для предотвращения прорыва боевиков.