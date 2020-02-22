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Война в Сирии ,  
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МИД сообщил о восьми нападениях террористов на базу Хмеймим

Террористические группировки в сирийской провинции Идлиб с использованием беспилотников с 9 января совершили восемь нападений на российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«По нашим данным, с 9 января произошло восемь нападений БПЛА на Хмеймим, где находятся наша авиабаза и наши люди. Их безопасность для нас — самый высокий приоритет», — сказал Вершинин.

Дипломат пояснил, что в тот момент боевики находились в 10-15 км от Алеппо. По его словам, стрельба велась из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам. Вершинин добавил, что правительственные войска предприняли действия для предотвращения атаки на Алеппо и другие города, где находится гражданское население.

«Мы их поддерживаем. Мы не можем их не поддерживать, потому что речь идет о действиях законного правительства Сирии на своей законной территории против террористов», — сказал дипломат.

Российские военные перехватили дроны боевиков рядом с базой Хмеймим
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Для обеспечения безопасности мирных жителей был установлен целый ряд проходов на подконтрольную правительству территорию, сказал Вершинин. Однако, по его словам, они слабо используются, так как террористы препятствуют проходу людей.

«Для них это живой щит», — резюмировал замминистра. Он также отметил, что Москва не готова терпеть очаг терроризма в сирийской провинции Идлиб, указав, что Россия поддерживает правительственные войска Сирии, которые воюют с боевиками.

10 февраля комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» в Хмеймиме отразили две атаки дронов. Атаки на Хмеймим с помощью беспилотников также совершались в конце января, 2 и 3 февраля.

19 февраля в районе города Джебла на западе Сирии, расположенного в нескольких километрах от российской авиабазы, системы ПВО с воздуха отразили нападение, сообщало сирийское государственное телевидение.

Теги: Сирия, Хмеймим, российская база, террористы, нападения, МИД России
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