МИД сообщил о восьми нападениях террористов на базу Хмеймим

Террористические группировки в сирийской провинции Идлиб с использованием беспилотников с 9 января совершили восемь нападений на российскую авиабазу Хмеймим. Об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

«По нашим данным, с 9 января произошло восемь нападений БПЛА на Хмеймим, где находятся наша авиабаза и наши люди. Их безопасность для нас — самый высокий приоритет», — сказал Вершинин.

Дипломат пояснил, что в тот момент боевики находились в 10-15 км от Алеппо. По его словам, стрельба велась из реактивных систем залпового огня по жилым кварталам. Вершинин добавил, что правительственные войска предприняли действия для предотвращения атаки на Алеппо и другие города, где находится гражданское население.

«Мы их поддерживаем. Мы не можем их не поддерживать, потому что речь идет о действиях законного правительства Сирии на своей законной территории против террористов», — сказал дипломат.