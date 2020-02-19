СМИ сообщили об отражении воздушной атаки в районе авиабазы Хмеймим

В районе города Джебла на западе Сирии системы ПВО ведут отражение нападения с воздуха. Об этом сообщает сирийское государственное телевидение (телеканал «Аль-Ихбария»).

В нескольких километрах от города Джебла расположена российская авиабаза Хмеймим.

10 февраля российские военные отчитались об отражении двух атак дронов на авиабазу. Аппараты были ликвидированы с помощью комплексов «Панцирь».

Атаки на Хмеймим с помощью беспилотников также совершались в конце января, 2 и 3 февраля.