«Панцири» отразили две атаки дронов на российскую авиабазу в Сирии

Первое нападение было совершено с северо-востока от базы, второе — со стороны Средиземного моря. Оба беспилотника были уничтожены системами ПВО «Панцирь»

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) «Панцирь» отразили две атаки дронов на российскую авиационную базу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, передает ТАСС.

По его словам, первая атака была совершена с северо-восточного направления, вторая — с северо-западного. Первое нападение было отражено ракетным огнем на расстоянии около 2 км от базы. Во время второй атаки цель, приближавшаяся к авиабазе со стороны Средиземного моря, была поражена на удалении 6 км от военного объекта.

Боренков отметил, что нападение началось вечером 9 февраля с наступлением темноты. В результате произошедшего с российской стороны разрушений и пострадавших нет. Сейчас база функционирует в плановом режиме. О том, кто был инициатором атаки, не сообщается.

Неделю назад беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря, также попытался атаковать авиабазу Хмеймим. Тогда он был уничтожен комплексом ПВО «Панцирь» на удаленном расстоянии от базы, сообщили в Минобороны России. При этом сирийский государственный телеканал Al Ekhbariya сообщал, что ПВО, расположенные на авиабазе, уничтожили два беспилотника.