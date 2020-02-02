Российские военные перехватили дроны боевиков рядом с базой Хмеймим

Средства радиоэлектронной борьбы обнаружили группу беспилотников, направленных на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с контролируемой боевиками территории в идлибской зоне деэскалации. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, передает ТАСС.

Инцидент произошел 1 февраля, рассказал он. По словам Боренкова, российским военным удалось перехватить управление над беспилотниками, после чего их вывели из строя. Число дронов он не уточнил.

В результате никто не пострадал, база не понесла материального ущерба и работает в плановом режиме, рассказали военные.

19 января российские средства ПВО отразили атаку трех беспилотников, которые приближались к авиабазе с северо-востока. Как рассказали в Минобороны, дроны были уничтожены на безопасном расстоянии, никто не пострадал.