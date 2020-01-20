Российские ПВО сбили три беспилотника возле авиабазы Хмеймим

Средства противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили три беспилотника. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, поступившем в РБК.

По данным ведомства, беспилотники приближались к авиабазе с северо-востока. Инцидент произошел вечером 19 января.

Зенитные ракетные средства уничтожили дроны на безопасном расстоянии. В Минобороны рассказали, что в результате никто не пострадал и материального ущерба нет.

В конце декабря 2019 года российские средства ПВО отразили атаку дронов на авиабазу Хмеймим. В Центре по примирению враждующих сторон сообщали, что напасть на военный объект попытались боевики. По данным российских военных, были уничтожены два беспилотника. В результате никто не пострадал.