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Политика ,  
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«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

Неопознанный беспилотник летел со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии
Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Ранее сирийский государственный телеканал Alekhbariya со ссылкой на своего корреспондента сообщил, что система противовоздушной обороны на авиабазе Хмеймим уничтожила два беспилотника вблизи военного объекта.

Пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет, российская авиабаза Хмеймим в Сирии работает в плановом режиме, уточнили в ведомстве. По данным Минобороны, неизвестный дрон, двигающийся из северо-восточной части Средиземноморья, был обнаружен средствами ПВО 3 февраля «с наступлением темноты». «Ракетным вооружением комплекса «Панцирь-С» воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена», — говорится в заявлении.

Атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим беспилотники
Фотогалерея 

В январе средства ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили три беспилотника. В конце прошлого года средства ПВО в Сирии также отразили атаку дронов на военный объект. В Центре по примирению враждующих сторон тогда сообщали, что напасть на авиабазу пытались боевики. По данным российских военных, были уничтожены два беспилотника.

Минобороны предупредило об угрозе терактов с дронами в любой стране
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В декабре на фоне новых атак на Хмеймим начальник войсковой ПВО Вооруженных сил России генерал-лейтенант Александр Леонов заявил, что угроза терактов при помощи беспилотников может в ближайшее время вырасти не только в Сирии, но и на территории любой другой страны. По данным Минобороны, всего за 2019 год российские военные сбили в Сирии 53 дрона и 27 снарядов систем залпового огня. За последние два года было уничтожено порядка 120 беспилотников, пытавшихся атаковать Хмеймим, уточняли в военном ведомстве.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: беспилотник, Хмеймим
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