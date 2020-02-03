«Панцирь» уничтожил летевший на российскую базу Хмеймим беспилотник

Неопознанный беспилотник летел со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Комплекс противовоздушной обороны «Панцирь» сбил неопознанный беспилотник, летевший со стороны Средиземного моря на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Ранее сирийский государственный телеканал Alekhbariya со ссылкой на своего корреспондента сообщил, что система противовоздушной обороны на авиабазе Хмеймим уничтожила два беспилотника вблизи военного объекта.

Пострадавших или материального ущерба в результате инцидента нет, российская авиабаза Хмеймим в Сирии работает в плановом режиме, уточнили в ведомстве. По данным Минобороны, неизвестный дрон, двигающийся из северо-восточной части Средиземноморья, был обнаружен средствами ПВО 3 февраля «с наступлением темноты». «Ракетным вооружением комплекса «Панцирь-С» воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена», — говорится в заявлении.

В январе средства ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили три беспилотника. В конце прошлого года средства ПВО в Сирии также отразили атаку дронов на военный объект. В Центре по примирению враждующих сторон тогда сообщали, что напасть на авиабазу пытались боевики. По данным российских военных, были уничтожены два беспилотника.