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Политика ,  
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Небензя сообщил о невыдаче визы США еще одному российскому дипломату

Василий ​Небензя (Фото: Dennis Van Tine / Global Look Press)

Еще одному российскому дипломату — заместителю директора департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) Георгию Михно — не выдали визу США для участия в мероприятии ООН. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

На организованном по российской инициативе мероприятии, посвященном антитерророру, должен был быть Георгий Михно. «Его отсутствие в зале — очередной результат невыполнения страной пребывания своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН в отношении выдачи виз», — сказал Небензя. По его словам, невыполнение этих обязательств наносит «серьезный ущерб репутации США, а также международным усилиям на направлении антитеррора».

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19 февраля стало известно, что комиссия ООН по разоружению отложила начало сессии на десять дней из-за того, что США не выдали визу главе российской делегации Константину Воронцову. В делегации отметили, что таким образом Вашингтон нарушает раздел соглашения о штаб-квартире ООН от 1947 года, которое касается выдачи виз.

В сентябре 2019 года США не выдали визы десяти российским делегатам, в том числе главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому и сотрудникам МИДа. В октябре американские визы не получили 18 дипломатов, собиравшихся принять участие в сессии Генассамблеи ООН. Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что проблемы с въездными документами также возникают у сотрудников Минтранса и Федерального казначейства России.

Теги: Василий Небензя, визы, США
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