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Политика ,  
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Посол в США назвал невыдачу виз «острейшим раздражителем» в отношениях

Ситуация с невыдачей виз российским официальным лицам создает «трудности для нормального функционирования наших загранучреждений в США», заявил РБК посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
Анатолий Антонов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Ситуация с невыдачей виз российским официальным лицам является «одним из острейших раздражителей в двусторонних отношениях» России и США, заявил РБК посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Американские власти продолжают жесткую политику, создавая ничем не обоснованные трудности для нормального функционирования наших загранучреждений в США. Российским дипломатам не продлевают в нужные сроки визы. Ограничивают по времени», — рассказал он. «Формально нам не отказывают, а просто не дают ответа на наши обращения. Разумеется, это казуистика, поскольку очевиден результат такой американской политики — российские представители не могут приехать для участия в том числе в двусторонних мероприятиях», — отметил посол.

По его словам, уже более двух лет визы не может получить группа технических специалистов МИДа — для оценки состояния российской недвижимости. «Лично обращался в Белый дом, Госдепартамент для положительного решения. В ответ заявляют, что готовности к таким шагам у американской стороны нет. Такая же ситуация с приездом специалистов Министерства иностранных дел России для обслуживания компьютерного хозяйства посольства», — рассказал Антонов.

Кроме того, с проблемами столкнулась группа представителей Федерального казначейства России во главе с руководителем ведомства Романом Артюхиным, причем дважды — в декабре прошлого года и январе этого года, добавил он. По его словам, также было сорвано полноценное участие России во встрече представителей сторон межправительственного Соглашения о Международной программе «КОСПАС — САРСАТ» (спутниковая поисково-спасательная система), которая прошла в Новом Орлеане 5-6 февраля. В визах было отказано сотрудникам Минтранспорта, «Роскосмоса» и ФГУП «Морсвязьспутник», добавил Антонов. В итоге в мероприятии смогли принять участие только российские дипломаты, у которых уже были действующие американские визы.

Он также призвал Вашингтон «к скорейшей нормализации взаимодействия на визовом треке» и добавил, что Москва готова идти в этом вопросе «настолько далеко, насколько к этому готовы американцы».

РБК направил запрос в посольство США в Москве.

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Визовый скандал разгорелся в сентябре прошлого года — тогда посольство США в Москве не выдало визы членам российской делегации, в том числе главам международных комитетов российского парламента, которая должна была сопровождать главу МИДа Сергея Лаврова в поездке на 74-ю Генассамблею ООН. Москва обвинила Вашингтон в нарушении международных обязательств.

19 февраля Россия запросила экстренную встречу комитета ООН из-за невыдачи виз США.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: США, американские визы, Анатолий Антонов, посол, МИД России
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