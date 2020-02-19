Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 63,77 (+0,46) Quote, 18 фев, 13:32
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 69,09 (+0,47) Quote, 18 фев, 13:32
Число погибших от коронавируса превысило 2 тыс. человек Общество, 03:15 Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился Общество, 03:10 Россия рекордно снизила свое владение госбумагами США до $9,9 млрд Экономика, 02:54 Число жертв нового коронавируса в Хубэе превысило 1,9 тыс. человек Общество, 02:37 Комиссия ООН отложила сессию из-за невыдачи визы США дипломату из России Политика, 02:19 Кудрин объяснил приход во власть «питерской» команды Собчака Общество, 02:04 Трамп помиловал экс-губернатора Иллинойса за продажу места Обамы в сенате Политика, 02:01 Дубль Холанда принес «Боруссии» победу над ПСЖ в Лиге чемпионов Спорт, 01:13 «Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Спорт, 00:57 Минобороны обвинило США в использовании оружия против Турции в Сирии Политика, 00:48 Минобрнауки рекомендовало вузам продолжить обучать китайцев дистанционно Общество, 00:45 Трамп назвал санкции против «дочки» «Роснефти» нацеленными на Венесуэлу Политика, 00:21 «Газпром» разместил десятилетние евробонды на $2 млрд Бизнес, 00:06 Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России Технологии и медиа, 00:00
Политика ,  
0 

Комиссия ООН отложила сессию из-за невыдачи визы США дипломату из России

Комиссия ООН по разоружению отложила начало сессии на десять дней из-за того, что США не выдали визу главе российской делегации Константину Воронцову. Об этом сообщается на сайте организации.

Об отсрочке попросил представитель делегации из России. Он также заявил, что США «активно препятствуют» приезду в Нью-Йорк Воронцова, который сейчас ждет выдачи визы от американского посольства в Москве.

Россия предложила США восстановить выдачу виз официальным лицам
Политика

Представитель делегации отметил, что Вашингтон нарушает раздел соглашения о штаб-квартиле ООН от 1947 года, которое касается выдачи виз. По его словам, Россия обратилась с просьбой провести внеочередное заседание комитета ООН по сношениям со страной пребывания, чтобы рассмотреть вопрос с въездными документами.

Представитель России при ООН Василий Небензя рассказал ТАСС, что российская сторона попросил генсекретаря организации Антониу Гутерриша выступить на этой встрече. По его словам, оно состоится в начале следующей недели.

В конце сентября 2019 года США не выдали визы десяти российским делегатам. В середине октября прошлого года въездные документы не получили 18 дипломатов, которые планировали участвовать в сессии Генассмблеи ООН. В организации заявляли, что подобная ситуация влияет на возможность работы институтов ООН в Нью-Йорке.

Теги: ООН, Василий Небензя, американская виза
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Россия предложила США восстановить выдачу виз официальным лицам
Политика
В ООН заявили о влиянии невыдачи виз США дипломатам на работу организации
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter