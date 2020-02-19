Комиссия ООН отложила сессию из-за невыдачи визы США дипломату из России

Комиссия ООН по разоружению отложила начало сессии на десять дней из-за того, что США не выдали визу главе российской делегации Константину Воронцову. Об этом сообщается на сайте организации.

Об отсрочке попросил представитель делегации из России. Он также заявил, что США «активно препятствуют» приезду в Нью-Йорк Воронцова, который сейчас ждет выдачи визы от американского посольства в Москве.

Представитель делегации отметил, что Вашингтон нарушает раздел соглашения о штаб-квартиле ООН от 1947 года, которое касается выдачи виз. По его словам, Россия обратилась с просьбой провести внеочередное заседание комитета ООН по сношениям со страной пребывания, чтобы рассмотреть вопрос с въездными документами.

Представитель России при ООН Василий Небензя рассказал ТАСС, что российская сторона попросил генсекретаря организации Антониу Гутерриша выступить на этой встрече. По его словам, оно состоится в начале следующей недели.