Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Отношения
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 63,74 (+0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,01) Quote, 13:27
Антон Силуанов отвечает на вопросы читателей РБК. Прямая трансляция Финансы, 15:59 Шнуров заявил о планах заняться культурной повесткой в Партии роста Общество, 15:59 «Макдоналдс» пожертвовал литры масла для научного 3D-принтера Стиль, 15:58 Альфа-банк за 2019 год в 2,5 раза увеличил отчисления в резервы Финансы, 15:47 Кремль назвал большой проблемой невыдачу виз США российским дипломатам Политика, 15:43 Акции владельца Victoria’s Secret упали на 12% из-за смены собственника Quote, 15:40 Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов Экономика, 15:36 «Открытие Холдинг» попросила суд признать себя банкротом Бизнес, 15:29 В Москве побит третий за три дня температурный рекорд Общество, 15:20 Путин заявил о сокращении числа террористических преступлений в России Общество, 15:17 Минприроды получило запрос от СК из-за бывшего куратора мусорной реформы Политика, 15:13 В Австралии из-за крушения пассажирского поезда погибли два человека Общество, 15:12 Федерер пропустит «Ролан Гаррос» из-за травмы колена Спорт, 15:12 Китайская имитация: пять секретов эффективности бизнеса в Поднебесной Pro, 15:09
Политика ,  
0 

Кремль назвал большой проблемой невыдачу виз США российским дипломатам

Здание американского консульского центра в Москве (Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»)

Тенденция с невыдачей или несвоевременной выдачей американских виз для российских дипломатов, работающих в ООН, вызывает обеспокоенность Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы действительно констатируем, что происходит большая проблема с невыдачей или несвоевременной выдачей въездных виз в США для наших дипломатов», — отметил глава пресс-службы Кремля. По его словам, это мешает работе ООН и является «большой проблемой».

Песков добавил, что Россия не раз ставила этот вопрос по линии дипведомств — «и перед ООН в штаб-квартире, и в Вашингтоне».

Комиссия ООН отложила сессию из-за невыдачи визы США дипломату из России
Политика

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее назвал ситуацию с невыдачей виз российским официальным лицам «одним из острейших раздражителей» в российско-американских отношениях. Он отметил, что группа технических специалистов МИДа, которые должны оценить состояние российской недвижимости, уже более двух лет не может получить разрешение на въезд в США. Также, по его словам, с проблемами столкнулась группа представителей Федерального казначейства России во главе с руководителем ведомства Романом Артюхиным. Кроме того, в визах отказали сотрудникам Минтранспорта, «Роскосмоса» и ФГУП «Морсвязьспутник», в результате чего было сорвано полноценное участие России во встрече представителей сторон межправительственного соглашения о международной программе «КОСПАС — САРСАТ».

Визовый скандал разгорелся в сентябре 2019 года, когда разрешение на въезд в США не получили члены российской делегации, которые должны были сопровождать главу МИДа Сергея Лаврова в поездке на 74-ю Генассамблею ООН.

Теги: Дмитрий Песков, Кремль, визы, США
Материалы по теме
Посол в США сообщил о проблемах с визами у Минтранса и Казначейства
Политика
Комиссия ООН отложила сессию из-за невыдачи визы США дипломату из России
Политика
США не выдали визы 18 дипломатам из России для участия в сессии ГА ООН
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter