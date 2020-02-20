Кремль назвал большой проблемой невыдачу виз США российским дипломатам

Здание американского консульского центра в Москве (Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»)

Тенденция с невыдачей или несвоевременной выдачей американских виз для российских дипломатов, работающих в ООН, вызывает обеспокоенность Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы действительно констатируем, что происходит большая проблема с невыдачей или несвоевременной выдачей въездных виз в США для наших дипломатов», — отметил глава пресс-службы Кремля. По его словам, это мешает работе ООН и является «большой проблемой».

Песков добавил, что Россия не раз ставила этот вопрос по линии дипведомств — «и перед ООН в штаб-квартире, и в Вашингтоне».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее назвал ситуацию с невыдачей виз российским официальным лицам «одним из острейших раздражителей» в российско-американских отношениях. Он отметил, что группа технических специалистов МИДа, которые должны оценить состояние российской недвижимости, уже более двух лет не может получить разрешение на въезд в США. Также, по его словам, с проблемами столкнулась группа представителей Федерального казначейства России во главе с руководителем ведомства Романом Артюхиным. Кроме того, в визах отказали сотрудникам Минтранспорта, «Роскосмоса» и ФГУП «Морсвязьспутник», в результате чего было сорвано полноценное участие России во встрече представителей сторон межправительственного соглашения о международной программе «КОСПАС — САРСАТ».