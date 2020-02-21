Убегавшую из карантина в Петербурге пациентку выписали из больницы

Алла Ильина (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которую после побега из медучреждения вновь госпитализировали по решению суда, выписали из больницы. Об этом она написала в Instagram.

«Ура! Свобода! Гулять, дышать свежим воздухом, жить. Спасибо всем, кто поддерживал! Для меня это было важно. Уверена, что без поддержки общественности и СМИ была бы надолго запрятана», — написала она, опубликовав видео, в котором находится за рулем автомобиля.

Ильина подчеркнула, что хочет жить «в правовом государстве, где с людьми обращаются по-человечески». Она добавила, что человека должны изолировать только после того, как будет доказано то, что он представляет опасность для окружающих.

В конце января Ильина вернулась в Россию из Китая, 6 февраля после жалобы на больное горло она попала в Боткинскую больницу. Врачи сообщили ей, что она здорова, но должна провести в больнице еще две недели. 7 февраля пациентка сбежала из больницы, разобрав электронный замок на двери палаты.

Позже главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова подала на Ильину в суд, требуя вернуть ее под наблюдение медиков. Суд удовлетворил ее требования, женщину вновь госпитализировали. Также стало известно, что, помимо Ильиной, из Боткинской больницы сбежали еще три пациента с подозрением на коронавирус.