Посол Китая заявил о планах Пекина победить коронавирус в марте

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Пекин может полностью победить новый коронавирус в течение марта, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй, передает «Интерфакс».

«В других регионах, за исключением Хубэя, мы сможем одержать победу над вирусом в течение этого месяца, а в центре эпидемии — в течение следующего месяца», — сообщил посол.

Он отметил, что в целом по стране, не считая провинции Хубэй, новых случаев инфекции не было зарегистрировано уже более десяти дней. Посол также указал, что смертность от осложнений, вызываемых коронавирусом, в эпицентре заболевания равна 2%, а по всему Китаю составляет 0,55%.

В Нацкомитете по здравоохранению КНР сообщали, что уже начали тестировать вакцины против коронавируса на животных. По словам замглавы ведомства Цзэна Исиня, испытания препарата на людях начнутся не ранее апреля.