В китайской тюрьме выявили более 200 случаев заражения коронавирусом

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В Китае выявили массовое заражение коронавирусом в тюрьме Жэньчэн, которая расположена в городе Цзинин (провинция Шаньдун). Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на заявление местного правительства.

По последним данным, специалисты подтвердили 207 случаев заболевания. Всех, у кого был подтвержден диагноз, изолировали и начали лечить.

По данным агентства, у отдельных сотрудников тюрьмы появился кашель в начале февраля. Позднее, 13 февраля, одному из сотрудников службы безопасности диагностировали коронавирус. Местные власти и администрация тюрьмы приняли меры для предотвращения распространения заболевания, однако остановить эпидемию не удалось.

В связи с инцидентом с должностей сняли нескольких партийных чиновников и руководство тюрьмы. Также было поручено создать специальную больницу, выделить необходимое оборудование, мобилизовать экспертов и создать группу по лечению заболевания, а также провести обследование всех, кто работает или содержится в тюрьме.