В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Фото: Андрей Любимов / РБК

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РБК в Брянском отделении Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

«Пассажирку, гражданку Китая, сняли и доставили в инфекционное отделение нашей больницы», — заявили в региональном отделении Роспотребнадзора. У других пассажиров вагона подозрения на заболевание нет, однако их все равно осмотрят. «Они в больнице не с показаниями заболевших, а просто на осмотре», — добавили в отделении.

По данным ТАСС, в вагоне находился 21 человек, в том числе 19 пассажиров и два проводника.

В пресс-службе центрального аппарата Роспотребнадзора заявили РБК, что при осуществлении санитарно-карантинного контроля в железнодорожном пункте пропуска через государственную границу была выявлена гражданка Китая с признаками ОРВИ.

«Гражданка госпитализирована машиной скорой помощи в инфекционный стационар Брянска, контактные опрошены и осмотрены. Ситуация находится на контроле Управления», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.