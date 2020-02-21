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Вирус из Китая ,  
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В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус

Фото: Андрей Любимов / РБК

Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске и отправили в санитарный тупик из-за подозрения на коронавирус у одной из пассажирок, сообщили РБК в Брянском отделении Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

«Пассажирку, гражданку Китая, сняли и доставили в инфекционное отделение нашей больницы», — заявили в региональном отделении Роспотребнадзора. У других пассажиров вагона подозрения на заболевание нет, однако их все равно осмотрят. «Они в больнице не с показаниями заболевших, а просто на осмотре», — добавили в отделении.

По данным ТАСС, в вагоне находился 21 человек, в том числе 19 пассажиров и два проводника.

В пресс-службе центрального аппарата Роспотребнадзора заявили РБК, что при осуществлении санитарно-карантинного контроля в железнодорожном пункте пропуска через государственную границу была выявлена гражданка Китая с признаками ОРВИ.

«Гражданка госпитализирована машиной скорой помощи в инфекционный стационар Брянска, контактные опрошены и осмотрены. Ситуация находится на контроле Управления», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

РБК направил запросы в пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Брянской области, в департамент здравоохранения региона, а также в Брянскую областную инфекционную больницу.

Вспышка коронавируса началась в Китае в конце прошлого года. К 21 февраля число зараженных превысило 76 тыс. человек, более 2 тыс. погибли. С 20 февраля Россия закрыла границы для граждан КНР, чтобы избежать распространения вируса.

Как пояснили в МИД России, ограничительные меры коснутся лишь тех, кто планирует въезжать в Россию по частным, учебным, рабочим и туристическим визам. Граждане Китая, которые обладают служебными, деловыми, гуманитарными и транзитными визами, смогут въехать в Россию и после объявленного запрета.

Теги: коронавирус, вагон, новости РБК, Брянск
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