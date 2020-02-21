У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус

Результаты медицинского обследования жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, самовольно покинувшей инфекционную больницу имени С.П. Боткина из-за подозрения на наличие у нее нового типа коронавируса COVID-2019, свидетельствуют об отсутствии у нее данного заболевания. Об этом говорится в заявлении регионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Суд требования Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу удовлетворил сроком не менее чем до 24.02.2020 года и прохождения полного обследования гражданки Р. с получением двукратного отрицательного анализа», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что исполнение решения Невского районного суда Санкт-Петербурга будет осуществляться службой судебных приставов на основании исполнительного листа.

Речь идет пациентке Анне Рыбаковой, которую 19 февраля Невский районный суд Санкт-Петербурга обязал вернуть под принудительное лечение. Исковое заявление о необходимости поместить пациентку под наблюдение медиков подал главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова. В тот же день руководство городской клинической больницы им. Боткина расторгло трудовой договор с главным врачом медучреждения Алексеем Яковлевым. Временно исполняющим обязанности главврача был назначен Иван Федуняк.

Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.

О том, что Ильина покинула клиническую инфекционную больницу имени Боткина, куда ее поместили после возвращения из Китая, стало известно 11 февраля. После того, как у девушки заболело горло, ее поместили на двухнедельный карантин в Боткинскую больницу из-за подозрения на коронавирус. Как стало известно позже, пациентка разобрала электронный замок на двери палаты и, замкнув провода, открыла ее.