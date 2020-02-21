Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 63,74 (+0,05) Quote, 20 фев, 13:27
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,01) Quote, 20 фев, 13:27
Сборная России уступила Италии на старте квалификации Евробаскета-2021 Спорт, 02:45 Российские истребители поднимались для перехвата дважды за неделю Политика, 02:20 «Арсенал» одержал победу над «Олимпиакосом» в Лиге Европы Спорт, 01:58 Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под стройку первого в ЕС завода Бизнес, 01:29 У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус Общество, 01:27 Глава Минздрава Украины проведет карантин с эвакуированными из Китая Общество, 01:11 Три человека погибли при крушении легкомоторного самолета в Техасе Общество, 01:09 Первым замглавы Минкульта стал Сергей Обрывалин Политика, 01:00 Шнуров написал стихи после реакции на его вступление в «Партию роста» Политика, 00:42 Рогозин анимацией ответил на сообщения о недоливе топлива в «Союз» Технологии и медиа, 00:35 Путин выразил соболезнования Меркель из-за гибели девяти человек в Ханау Политика, 00:32 Под Полтавой при стычках с протестующими пострадали 10 полицейских Общество, 00:28 МИД России выразил озабоченность поддержкой Турцией боевиков в Идлибе Политика, 00:14 Шереметьево ответило на сообщения об обрушении потолка в терминале Общество, 00:09
Вирус из Китая ,  
0 

У сбежавшей из больницы пациентки в Петербурге не выявили коронавирус

Результаты медицинского обследования жительницы Санкт-Петербурга Аллы Ильиной, самовольно покинувшей инфекционную больницу имени С.П. Боткина из-за подозрения на наличие у нее нового типа коронавируса COVID-2019, свидетельствуют об отсутствии у нее данного заболевания. Об этом говорится в заявлении регионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Суд требования Главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу удовлетворил сроком не менее чем до 24.02.2020 года и прохождения полного обследования гражданки Р. с получением двукратного отрицательного анализа», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что исполнение решения Невского районного суда Санкт-Петербурга будет осуществляться службой судебных приставов на основании исполнительного листа.

Коронавирус нашли у еще двух россиян с круизного лайнера в Японии
Общество

Речь идет пациентке Анне Рыбаковой, которую 19 февраля Невский районный суд Санкт-Петербурга обязал вернуть под принудительное лечение. Исковое заявление о необходимости поместить пациентку под наблюдение медиков подал главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга Наталия Башкетова. В тот же день руководство городской клинической больницы им. Боткина расторгло трудовой договор с главным врачом медучреждения Алексеем Яковлевым. Временно исполняющим обязанности главврача был назначен Иван Федуняк.

Как отмечали в Роспотребнадзоре, кроме Рыбаковой, медучреждение также покинули еще трое пациентов, в том числе и другая жительница Санкт-Петербурга Алла Ильина, против которой главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга также подала иск о принудительной госпитализации.

О том, что Ильина покинула клиническую инфекционную больницу имени Боткина, куда ее поместили после возвращения из Китая, стало известно 11 февраля. После того, как у девушки заболело горло, ее поместили на двухнедельный карантин в Боткинскую больницу из-за подозрения на коронавирус. Как стало известно позже, пациентка разобрала электронный замок на двери палаты и, замкнув провода, открыла ее.

Теги: Санкт-Петербург, Роспотребнадзор, медобследование
Материалы по теме
Роспотребнадзор заявил о побеге из карантина еще троих человек
Общество
Суд в Петербурге отказался принять дело сбежавшей из карантина пациентки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter