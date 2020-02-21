Путин выразил соболезнования Меркель из-за гибели девяти человек в Ханау

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель выразил соболезнования из-за гибели девяти человек при стрельбе в немецком городе Ханау (земля Гессен). Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в ходе беседы стороны уделили особое внимание вопросам урегулирования сирийского кризиса в контексте резко обострившейся обстановки в Идлибе.

19 февраля мужчина открыл стрельбу по людям в кальянном баре «Полночь», расположенном в центре Ханау. В результате погибли пять посетителей. По данным газеты Bild, среди погибших были курды. Затем стрелок открыл стрельбу в Arena Bar & Café в жилом районе Кессельштадт, где в результате стрельбы погибли еще четыре человека.

Полиция обнаружила предполагаемого преступника мертвым в его доме. Рядом находилось еще одно тело, предположительно его матери. Мужчина оставил записку, в которой он указал на необходимость истребления представителей некоторых народов, проживающих в Германии.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал случившееся террористическим актом.