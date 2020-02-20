Полиция обнаружила тело подозреваемого в стрельбе в Германии

В результате нападения на две кальянные в городе Ханау погибли восемь человек. По данным СМИ, еще пятеро тяжело ранены

Предполагаемый преступник, который устроил стрельбу в немецком городе Ханау, найден мертвым в своем доме, говорится в сообщении полиции в Twitter.

Рядом обнаружено еще одно тело, сообщает ведомство.

Стрельба произошла в среду, 19 февраля, около 22:00 по местному времени (в ночь на 20 февраля по мск), в результате погибли восемь человек, сообщала ранее полиция. Как передает издание Hessenshau со ссылкой на представителя ведомства, еще пятеро получили серьезные ранения. Полицейские не раскрывают личности погибших и пострадавших.

Как писало Hessenshau, сперва нападению подвергся кальянный бар в центре города, там погибли три человека. По данным Die Welt, речь идет о заведении Midnight. Газета со ссылкой на очевидцев сообщала, что напали двое вооруженных людей. Спустя несколько минут преступники переместились в другое заведение Arena Bar & Café в районе Кессельштадт и застрелили там еще пятерых. Нападавшим удалось скрыться.