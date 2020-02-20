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Полиция обнаружила тело подозреваемого в стрельбе в Германии

В результате нападения на две кальянные в городе Ханау погибли восемь человек. По данным СМИ, еще пятеро тяжело ранены

Предполагаемый преступник, который устроил стрельбу в немецком городе Ханау, найден мертвым в своем доме, говорится в сообщении полиции в Twitter.

Рядом обнаружено еще одно тело, сообщает ведомство.

Стрельба произошла в среду, 19 февраля, около 22:00 по местному времени (в ночь на 20 февраля по мск), в результате погибли восемь человек, сообщала ранее полиция. Как передает издание Hessenshau со ссылкой на представителя ведомства, еще пятеро получили серьезные ранения. Полицейские не раскрывают личности погибших и пострадавших.

В Германии в кальянных застрелили восемь человек
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Как писало Hessenshau, сперва нападению подвергся кальянный бар в центре города, там погибли три человека. По данным Die Welt, речь идет о заведении Midnight. Газета со ссылкой на очевидцев сообщала, что напали двое вооруженных людей. Спустя несколько минут преступники переместились в другое заведение Arena Bar & Café в районе Кессельштадт и застрелили там еще пятерых. Нападавшим удалось скрыться.

Вскоре после стрельбы в Кессельштадте полиция задержала одного человека, но позднее выяснилось, что он не имеет отношения к происшествию, писало Hessenshau.

Информации о мотивах стрельбы пока нет, полиция продолжает расследование.

Ханау находится в земле Гессен, примерно в 30 км к востоку от Франкфурта-на-Майне.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Германия, стрельба, полиция
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