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Последствия стрельбы в Германии. Фоторепортаж

Вечером 19 февраля в немецком городе Ханау мужчина застрелил девять человек в нескольких кальянных. Позднее он вместе с матерью был найден мертвым у себя дома. Последствия случившегося — в фоторепортаже РБК
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Первые сообщения о стрельбе в кальянном баре «Полночь» города Ханау поступили около 22:00 по местному времени 19 февраля

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
В результате были убиты пять посетителей. Газета Bild сообщала​, что среди погибших есть курды
Фото: Andreas Arnold / DPA / AP

Второе место, где был открыт огонь, — Arena Bar & Café. Там погибли еще четыре человека

Фото: Michael Probst / AP

Вскоре после стрельбы полиция задержала​ подозреваемого, но выяснилось, что он не причастен к происшедшему

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Предполагаемый преступник был найден​ мертвым в своем доме. Рядом находилось еще одно тело, предположительно его матери. По данным газеты Bild, мужчину звали Тобиас Р.
Фото: Andreas Arnold / AP

Bild со ссылкой на источники сообщила​, что в доме подозреваемого были найдены записка и видеозапись, где мужчина сообщает о необходимости истребить представителей некоторых народов, проживающих в Германии

Фото: Michael Probst / AP

В результате стрельбы погибли девять человек (не считая самого стрелка и женщины, найденной мертвой в его доме), еще четверо получили ранения разной степени тяжести

Теги: мультимедиа, Германия
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