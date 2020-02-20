Общество , 20 фев, 12:38
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Последствия стрельбы в Германии. Фоторепортаж
Вечером 19 февраля в немецком городе Ханау мужчина застрелил девять человек в нескольких кальянных. Позднее он вместе с матерью был найден мертвым у себя дома. Последствия случившегося — в фоторепортаже РБК
Первые сообщения о стрельбе в кальянном баре «Полночь» города Ханау поступили около 22:00 по местному времени 19 февраля
В результате были убиты пять посетителей. Газета Bild сообщала, что среди погибших есть курды
Второе место, где был открыт огонь, — Arena Bar & Café. Там погибли еще четыре человека
Вскоре после стрельбы полиция задержала подозреваемого, но выяснилось, что он не причастен к происшедшему
Предполагаемый преступник был найден мертвым в своем доме. Рядом находилось еще одно тело, предположительно его матери. По данным газеты Bild, мужчину звали Тобиас Р.
Bild со ссылкой на источники сообщила, что в доме подозреваемого были найдены записка и видеозапись, где мужчина сообщает о необходимости истребить представителей некоторых народов, проживающих в Германии
В результате стрельбы погибли девять человек (не считая самого стрелка и женщины, найденной мертвой в его доме), еще четверо получили ранения разной степени тяжести