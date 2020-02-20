Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

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Число жертв стрельбы в немецком городе Ханау увеличилось до девяти человек. Об этом говорится в сообщении местной полиции.

«Число жертв, которые получили смертельные ранения на местах преступления в Хоймаркте и Курте-Шумахере-Платце, возросло до девяти», — сообщила пресс-служба.

Ранее сообщалось, что при нападении на две кальянные в Ханау погибли восемь человек, еще пять получили огнестрельные ранения различной степени тяжести. Позднее сотрудники полиции обнаружили тело подозреваемого и еще одно тело рядом с ним. Таким образом общее число погибших составило 11 человек.

В настоящее время полиция устанавливает личности подозреваемого в стрельбе и жертв. Расследование продолжается.