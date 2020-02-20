СМИ узнали о праворадикальных взглядах подозреваемого в стрельбе в Ханау

Фото: Boris Roessler / Dpa / Global Look Press

В Германии мужчина, которого полиция подозревает в убийстве нескольких человек, оставил видео и записку, где высказывает правоэкстремистские взгляды. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на свои источники.

В оставленном письме он говорит о необходимости истребить представителей некоторых народов, проживающих в Германии. Личность преступника уже установлена, это Тобиас Р., указывает газета.

Накануне вечером, 19 февраля, мужчина открыл стрельбу в нескольких местах города Ханау. Первые выстрелы прозвучали в кальянном баре «Полночь», расположенном в центре. В результате погибли пять человек, среди которых, по данным Bild, есть курды. Второе место, где мужчина открыл огонь, — Arena Bar & Café, находилось поблизости в жилом районе Кессельштадт. Затем выстрелы слышали в 2 км от него, указывает Bild.

Позже полиция обнаружила в квартире тела предполагаемого стрелка и еще одного человека. По данным Bild, погибла мать мужчины.

Из-за стрельбы в кальянной и баре погибли восемь человек, еще один позднее умер в больнице. Таким образом, общее число погибших в результате инцидента возросло до 11 человек.