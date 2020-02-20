Президент Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 63,74 (+0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 68,77 (-0,01) Quote, 13:27
Силуанов назвал срок возвращения к вопросу о повышении НДФЛ для богатых Экономика, 17:33 Гибкость и экологичность: какие стройматериалы завоевывают рынок Pro, 17:29 Минобороны заявило о поддержке Турцией наступления боевиков в Идлибе Политика, 17:28 Хет-трик Яшкина и гол Гимаева с центра площадки. Лучшие моменты КХЛ Спорт, 17:25 В Дании заявили о задержании россиян по подозрению в контрабанде кокаина Общество, 17:14 Российские Су-24 нанесли удар по террористам в Сирии Политика, 17:13 Конфликт — это дорого: к каким издержкам приводят разногласия в компании Pro, 17:10 Глава Morgan Creek: Bitcoin подешевел на 5% — хороший момент для покупки Крипто, 17:09 Силуанов заявил об отсутствии планов снижать налоги из-за роста доходов Экономика, 17:05 Силуанов раскрыл детали крупнейшей продажи ОФЗ единственному покупателю Финансы, 17:01 Силуанов ответил на предложение повысить страховку по вкладам до ₽5 млн Финансы, 16:59 Пока нейрохирурги делали операцию на мозге, пациентка играла на скрипке Стиль, 16:51 Силуанов назвал условия снижения ставки по ипотеке Финансы, 16:46 Норвежская лыжница побила рекорд по числу побед подряд в Кубке мира Спорт, 16:45
Общество ,  
0 

Президент Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: M. Popow / Global Look Press)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал террористическим актом стрельбу в немецком городе Ханау, жертвами которой стали девять человек. Об этом говорится в заявлении главы государства в связи со случившимся.

Штайнмайер выразил соболезнования родным погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления. «Я поддерживаю всех людей, которым угрожает расовая ненависть. Вы не одиноки. Я убежден: подавляющее большинство людей в Германии осуждает этот поступок и любые формы расизма, ненависти и насилия», — отметил президент.

Последствия стрельбы в Германии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Вечером 19 февраля мужчина сначала открыл огонь по людям в кальянном баре «Полночь», в результате чего были убиты пять посетителей. По данным газеты Bild, среди погибших были курды. Затем он начал стрельбу в Arena Bar & Café, где погибли еще четыре человека.

Предполагаемого преступника обнаружили мертвым в его доме. Рядом находилось еще одно тело, предположительно его матери. Мужчина оставил записку, в которой заявил о необходимости истребить представителей некоторых народов, проживающих в Германии.

Теги: Германия, Франк-Вальтер Штайнмайер, теракт
Материалы по теме
Подозреваемый в стрельбе по кальянным в Германии оставил письмо
Общество
Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти
Общество
Полиция обнаружила тело подозреваемого в стрельбе в Германии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter