Президент Германии назвал стрельбу в Ханау терактом

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: M. Popow / Global Look Press)

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал террористическим актом стрельбу в немецком городе Ханау, жертвами которой стали девять человек. Об этом говорится в заявлении главы государства в связи со случившимся.

Штайнмайер выразил соболезнования родным погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления. «Я поддерживаю всех людей, которым угрожает расовая ненависть. Вы не одиноки. Я убежден: подавляющее большинство людей в Германии осуждает этот поступок и любые формы расизма, ненависти и насилия», — отметил президент.

Вечером 19 февраля мужчина сначала открыл огонь по людям в кальянном баре «Полночь», в результате чего были убиты пять посетителей. По данным газеты Bild, среди погибших были курды. Затем он начал стрельбу в Arena Bar & Café, где погибли еще четыре человека.

Предполагаемого преступника обнаружили мертвым в его доме. Рядом находилось еще одно тело, предположительно его матери. Мужчина оставил записку, в которой заявил о необходимости истребить представителей некоторых народов, проживающих в Германии.