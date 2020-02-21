МИД России выразил озабоченность поддержкой Турцией боевиков в Идлибе

Поддержка Турцией атаки боевиков в сирийской провинции Идлиб нарушает российско-турецкие договоренности о размежевании оппозиции и террористов. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Выражаем серьезную озабоченность подобной поддержкой боевиков со стороны вооруженных сил Турции. Данный инцидент является нарушением российско-турецких договоренностей о размежевании вооруженной оппозиции и террористов и создании демилитаризованной полосы, рискует спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта в этой части национальной территории Сирии», — отметила Захарова.

20 февраля войска сирийской оппозиции, поддерживаемых Турцией, перешли в наступление к юго-востоку от Идлиба против сирийских правительственных сил. При поддержке артиллерии турецкие военные прорвали оборону сирийской армии, а затем на севере Сириии был нанесен удар группировкой бомбардировщиков Су-24 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Согласно заявлению российского Минобороны, удар наносился для предотвращения прорыва боевиков. По данным Минобороны Турции, в результате авиаударов погибли двое турецких военных, еще пятеро пострадали. При этом кто именно нанес удар, в ведомстве не сообщили.

Министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что ближайшее время продолжит переговоры с Россией относительно сложившейся ситуации в Идлибе.