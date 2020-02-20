Меркель и Макрон предложили Путину встретиться вчетвером с Эрдоганом

Канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным выразили готовность встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом для решения кризиса в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

Меркель и Макрон выразили обеспокоенность ситуацией в регионе и теми катастрофическими последствиями, к которым привели военные действия в Идлибе. Национальные лидеры призвали к немедленному прекращению огня и оказанию гуманитарной помощи нуждающимся жителям провинции.

В сообщении Кремля говорится, что Путин «подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета» Сирии.

Также российский президент выразил Ангеле Меркель соболезнования в связи с гибелью людей при стрельбев городе Ханау.