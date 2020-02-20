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Война в Сирии ,  
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Меркель и Макрон предложили Путину встретиться вчетвером с Эрдоганом

Канцлер Германии Ангела Меркель и французский президент Эмманюэль Макрон в ходе телефонных переговоров с Владимиром Путиным выразили готовность встретиться с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом для решения кризиса в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

Меркель и Макрон выразили обеспокоенность ситуацией в регионе и теми катастрофическими последствиями, к которым привели военные действия в Идлибе. Национальные лидеры призвали к немедленному прекращению огня и оказанию гуманитарной помощи нуждающимся жителям провинции.

В сообщении Кремля говорится, что Путин «подчеркнул необходимость принятия эффективных мер по нейтрализации террористической угрозы при соблюдении принципов суверенитета» Сирии.

Также российский президент выразил Ангеле Меркель соболезнования в связи с гибелью людей при стрельбев городе Ханау.

Что происходит в сирийском Идлибе. Фоторепортаж
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20 февраля поддерживаемые турецкими вооруженными силами боевики сирийской оппозиции начали наступление в Идлибе. Армия Турции нанесла артиллерийские удары по позициям войск Башара Асада, в результате чего была прорвана оборона армии Сирии в районах Кминаса и Найраба.

Чтобы предотвратить дальнейшее продвижение террористов Су-24 российских ВКС нанесли удары по их позициям. Это позволило сирийским правительственным войскам отбить другие атаки боевиков.

После этого в Анкаре заявили, что сирийские вооруженные силы нанесли удары по позициям турецкой армии. По словам руководителя управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, в результате атак погибли двое военных.

Теги: Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Идлиб
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