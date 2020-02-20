В Анкаре сообщили об ударе армии Сирии по позициям Турции в Идлибе

Удары по позициям турецких военных в Идлибе, в результате которых погибли двое турецких военных, нанесли сирийские военные. Об этом заявил руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

«Наши военные, которые находятся в Идлибе для обеспечения мира и проведения гуманитарной деятельности, подверглись атаке со стороны режима», — сказал он.

Ранее Минобороны Турции сообщило, что в результате авиаударов погибли двое турецких военных, еще пятеро получили ранения, при этом кто именно нанес удар, не уточнялось.

20 февраля боевики при поддержке турецкой армии начали наступление в Идлибе против сирийских правительственных сил. Российское Минобороны сообщило, что ВКС России для предотвращения прорыва боевиков нанесли по ним удар.