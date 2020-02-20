Минобороны заявило о поддержке Турцией наступления боевиков в Идлибе

Турецкая армия начала бить из артиллерии по позициям сирийской армии, помогая крупной группе боевиков прорваться через оборону. Остановить боевиков помогла лишь российская авиация

Турецкая артиллерия рядом с Идлибом (Фото: Khalil Ashawi / Reuters)

Турецкая армия с помощью артиллерии поддержала наступление боевиков в сирийской провинции Идлиб. Об этом говорится в сообщении российского Минобороны, поступившего в распоряжение РБК.

По информации российских военных, Турция поддержала наступательную операцию боевиков против сирийских правительственных сил. «Действия боевиков поддерживались огнем артиллерии турецких вооруженных сил, что позволило террористам прорвать оборону сирийской армии», — говорится в заявлении Минобороны. При ударе турецкой армии по сирийским позициям были ранены четверо военнослужащих вооруженных сил Сирии.

Для того, чтобы предотвратить дальнейший прорыв бандгрупп, российские Воздушно-космические силы нанесли удар по наступающим боевикам. В результате им удалось уничтожить танк, несколько БМП и пикапов с крупнокалиберным вооружением.

Удары по сирийским военным прекратились после того, как Россия засекла их и оповестила об этом Турцию, сообщает Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС).

Россия призывает Турцию прекратить поддержку террористов в Сирии во избежание инцидентов, говорится в сообщении ЦПВС.