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Аптечные сети ответили на данные ФАС о дефиците масок в Москве

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Данные ФАС о дефиците медицинских масок в Москве отражают реальную картину на рынке, сообщили РБК в аптечной сети «Эвалар».

«Если говорить о столичном регионе, то на текущий момент у нас имеется дефектура по маскам, что связано с их отсутствием у поставщиков. В настоящее время нами сделаны запросы дистрибьюторам относительно данной товарной позиции», — заявили в сети.

Генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов также сообщил РБК о сложностях в обеспечении потребителя медицинскими масками «в необходимом объеме по ожидаемым ценам». «От фармацевтической розницы в данной ситуации ничего не зависит. Поставщики также испытывают дефицит дешевых медицинских масок», — пояснил он.

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По его словам, на рынке эта категория товаров представлена по завышенной цене. «В том числе много предложений в интернете. Полагаю, что не последнюю роль в этом играют разного рода перекупщики», — добавил он.

РБК направил запросы в аптечные сети «36,6», «Эркафарм», «Неофарм», «Здравсити» и «Советская аптека».

Согласно данным ФАС, в Москве и Карачаево-Черкесии зафиксирован дефицит медицинских масок. В ведомстве отметили, что недостаток масок наблюдается в розничной продаже. ФАС установила, что розничная цена на одну маску по отношению к цене на конец 2019 года в Москве выросла на 900%, а в Карачаево-Черкесии рост составил 100%.

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12 февраля глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил об отсутствии дефицита медицинских масок в России, отметив, что российские производители в сутки выпускают 1,2 млн медицинских масок, а это полностью покрывает потребности в них.

В конце января стало известно о росте спроса на медицинские маски в России из-за ситуации с распространением коронавируса из Китая. По данным ВОЗ, число зараженных новым коронавирусом превысило 75 тыс. человек, более 2 тыс. погибли.

Теги: коронавирус, ФАС, маски, новости РБК
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