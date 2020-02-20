Аптечные сети ответили на данные ФАС о дефиците масок в Москве

Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Данные ФАС о дефиците медицинских масок в Москве отражают реальную картину на рынке, сообщили РБК в аптечной сети «Эвалар».

«Если говорить о столичном регионе, то на текущий момент у нас имеется дефектура по маскам, что связано с их отсутствием у поставщиков. В настоящее время нами сделаны запросы дистрибьюторам относительно данной товарной позиции», — заявили в сети.

Генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов также сообщил РБК о сложностях в обеспечении потребителя медицинскими масками «в необходимом объеме по ожидаемым ценам». «От фармацевтической розницы в данной ситуации ничего не зависит. Поставщики также испытывают дефицит дешевых медицинских масок», — пояснил он.

По его словам, на рынке эта категория товаров представлена по завышенной цене. «В том числе много предложений в интернете. Полагаю, что не последнюю роль в этом играют разного рода перекупщики», — добавил он.