ФАС предложила использовать закон о торговле для цен на медицинские маски

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На препараты и медицинские изделия, цены на которые находятся вне сферы госрегулирования, ФАС предлагает распространить норму Закона о торговле, которая наделяет правительство правом в случае эпидемий и чрезвычайных ситуаций вводить механизм регулирования цен сроком до 90 дней, сообщило ведомство в своем Twitter.

Соответствующее заявление ФАС сделала в комментарии под своей записью, датированной 7 февраля, в которой сообщалось о росте цен на медицинские маски в большинстве российских регионов.

Ранее стало известно, что Минздрав России рассмотрит вариант заморозки цен на маски из-за повышения стоимости изделий на фоне вспышки коронавируса. Замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников напомнил, что, согласно законодательству, государство может на 90 дней фиксировать цены на определенный вид продукции в случае ЧС и катастроф.

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