Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Xinhua / Global Look Press)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

По его словам, сейчас Анкара делает последние предупреждения Дамаску, а подготовка к реализации плана по Идлибу завершена. «Говоря откровенно, операция в Идлибе является лишь вопросом времени», — отметил он.

Ранее Анкара заявила, что российско-турецкие переговоры по Идлибу, которые прошли 8 и 10 февраля в Турции, а 17 и 18 февраля продолжились в России, «пока не принесли удовлетворительных результатов».

Эрдоган 12 февраля обвинил Дамаск и Москву в срыве соглашения по урегулированию ситуации в Идлибе. По его словам, войска президента Сирии Башара Асада и действующие с ними российские военные нападают на местных жителей в провинции. Минобороны России отвергло обвинения турецкой стороны, подчеркнув, что именно Турция не выполняет свои обещания.