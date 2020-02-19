Китайский коронавирус. Самое актуальное на 19 февраля
Погибшие и пострадавшие
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По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 74 185 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 75 196 человек.
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По данным ВОЗ на 18 февраля, всего были заражены 73 332 человека (из них в материковом Китае — 72 528). За пределами КНР зафиксированы 804 подтвержденных случая заражения.
- Погибли 2010 человек.
Ситуация в России
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С 20 февраля Россия закрывает границы для граждан КНР. Ограничения не коснутся транзитных пассажиров. Минобрнауки рекомендовало вузам дистанционно продолжить обучение китайских студентов.
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Россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая, выпустили после двухнедельного карантина под Тюменью. Шесть из 144 человек захотели временно остаться в регионе.
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Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который две недели провел на карантине у берегов Японии, начали сходить на берег. На борту судна 24 россиянина, у одного из них диагностировали коронавирус.