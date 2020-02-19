Китайский коронавирус. Самое актуальное на 19 февраля

Apple понизила прогноз по квартальной прибыли. В компании заявили, что это связано с двумя факторами: ограничением поставок по всему миру и снижением спроса в Китае.

В Китае умер глава госпиталя в городе Ухань, где началась вспышка вируса. Причиной стала вызванная коронавирусом пневмония.