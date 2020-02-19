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Китайский коронавирус. Самое актуальное на 19 февраля

Число зараженных новым коронавирусом превысило 75 тыс. человек, еще 2 тыс. погибли. Главное — в материале РБК
Фото: Aly Song / Reuters

Погибшие и пострадавшие

  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 74 185 подтвержденных случаев заболевания. С учетом новых случаев заражения число инфицированных во всех странах, по оценке SCMP, составляет 75 196 человек.

  • По данным ВОЗ на 18 февраля, всего были заражены 73 332 человека (из них в материковом Китае — 72 528). За пределами КНР зафиксированы 804 подтвержденных случая заражения.

  • Погибли 2010 человек.

Ситуация в России

  • С 20 февраля Россия закрывает границы для граждан КНР. Ограничения не коснутся транзитных пассажиров. Минобрнауки рекомендовало вузам дистанционно продолжить обучение китайских студентов.

  • Россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая, выпустили после двухнедельного карантина под Тюменью. Шесть из 144 человек захотели временно остаться в регионе.

  • Пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, который две недели провел на карантине у берегов Японии, начали сходить на берег. На борту судна 24 россиянина, у одного из них диагностировали коронавирус.

    Как живут пассажиры лайнера Diamond Princess на карантине. Фоторепортаж
    Фотогалерея 

Ситуация в других странах

  • Apple понизила прогноз по квартальной прибыли. В компании заявили, что это связано с двумя факторами: ограничением поставок по всему миру и снижением спроса в Китае.

  • В Китае умер глава госпиталя в городе Ухань, где началась вспышка вируса. Причиной стала вызванная коронавирусом пневмония.

  • Из-за распространения вируса с 20 января по 13 февраля в Китае отменили 78 тыс. авиарейсов и вернули 13 млн билетов. Замглавы Комитета по контролю и управлению госимуществом Китая отметил, что ощутимо пострадали перевозчики и компании, работающие в сфере туризма.

    Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости, главные новости
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